Полузащитник Севильи Иван Ракитич в ближайшее время присоединится к куче звезд в Саудовской Аравии.

Ракитич до 30-го января станет игроком Аль-Шабаба – в этот день закрывается трансферное окно в Саудовской Аравии, сообщает Relevo.

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Хорват потерял место в основе Севильи с приходом Кике Санчеса Флореса, что и стало одной из причин ухода хавбека. Также влияет и тяжелая экономическая ситуация клуба. Ракитич уже успел попрощаться с несколькими работниками андалусийцев и готов стать одноклубником Эвера Банеги и Янника Ферейры-Карраско.

Добавим, что Иван выступал за Севилью с 2011 по 2014 годы и после выступлений за Барселону – с 2020-го и до сих пор. Всего Ракитич 323 поединка за андалусийцев, отметившись 51 голом и 63 ассистами.

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