На своем официальном сайте испанский клуб сообщил о переходе 20-летнего игрока. Матео Мехия подписал контракт с Севильей до 2026 года.

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Как сообщает Фабрицио Романо, "красно-белые" не заплатят Манчестер Юнайтед ни одного цента. В соглашении предусмотрено, что манкунианцы будут иметь 25% от будущей перепродажи колумбийца.

Матео Мехия – воспитанник Сарагосы. К Манчестер Юнайтед он присоединился летом 2019 года, но выступал лишь за молодежные команды.

Напомним, что недавно Севилья подписала еще одного игрока Манчестер Юнайтед – полузащитника Ганнибала Межбри. Также зимой в испанский клуб перешел Люсьен Агуме.

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