Ракітіч до 30-го січня стане гравцем Аль-Шабаба – у цей день закривається трансферне вікно у Саудівській Аравії, повідомляє Relevo.

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Хорват втратив місце в основі Севільї з приходом Кіке Санчеса Флореса, що і стало однією з причин відходу хавбека. Також впливає і важка економічна ситуація клубу. Ракітіч вже встиг попрощатись з кількома працівниками андалусійців та готовий стати одноклубником Евера Банеги та Янніка Ферейри-Карраско.

Додамо, що Іван виступав за Севілью з 2011 по 2014 роки та після виступів за Барселону – з 2020-го і до нині. Загалом Ракітіч 323 поєдинки за андалусійців, відзначившись 51 голом та 63 асистами.

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