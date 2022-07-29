Бывший голкипер Милана, Шальке, Боруссии Д, Арсенала и сборной Германии поссорился с соседом. 52-летний Йенс Леманн пробрался на чужой двор и бензопилой спилил одну из балок крыши, мотивировав это тем, что она закрывала ему вид на озеро Штарнбергер. Также он повредил камеру, которая фиксировала происходящее.

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Леманн считает, что гараж, балку которого он пытался уничтожить, частично расположен на его земельном участке. Правоохранители прибыли в дом бывшего вратаря и расследуют обстоятельства инцидента, сообщает Bild.

Дойдет ли дело до суда, пока неизвестно. По словам адвоката, Леманн рискует получить штраф в несколько сотен евро, ведь для него уже не первое нарушение. Недавно его оштрафовали на 200 евро за телефонный разговор во время вождения автомобиля. Тогда знаменитый вратарь на судебное заседание не явился.

Не исключено, что ему грозит даже уголовная ответственность. Следователи хотят ходатайствовать о проведении психиатрической экспертизы футболиста, который уже не в первый раз не контролирует свои эмоции.

Напомним, Леманн стал чемпионом Италии, Германии и Англии. В составе Бундестим выиграл бронзу ЧМ-2006, серебро ЧМ-2002 и Евро-2008.

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