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Как Барселона обыграла Арсенал в финале Лиги чемпионов – Месси выиграл первый еврокубок, а легендарный швед стал героем

11:03 53 Читати українською
Как Барселона обыграла Арсенал в финале Лиги чемпионов – Месси выиграл первый еврокубок, а легендарный швед стал героем
Барселона – Арсенал в финале ЛЧ 2005/06 / Getty Images

17 мая 2006 года состоялся один из лучших финалов Лиги чемпионов – Барселона на Стад де Франс одолела Арсенал (2:1).

"Канониры" еще в первом тайме остались в меньшинстве после удаления Йенса Леманна за фол последней надежды. Впрочем, даже в меньшинстве Арсенал вышел вперед – Сол Кэмпбелл поразил ворота Барселоны после подачи со штрафного.

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В конце матча подопечные Франка Райкарда сумели склонить чашу весов в свою пользу. Героем встречи стал знаменитый швед Хенрик Ларссон, который вышел на замену. Сначала он классно ассистировал Самуэлю Это'О, а затем отдал передачу на Беллетти, который ударом с острого угла прошил Альмунию. 2:1 – Барса во второй раз в своей истории выиграла ЛЧ.

К слову, та победа в Лиге чемпионов стала первой для Лионеля Месси. Правда, аргентинец не участвовал в финале из-за травмы.

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