Как Барселона обыграла Арсенал в финале Лиги чемпионов – Месси выиграл первый еврокубок, а легендарный швед стал героем

17 мая 2006 года состоялся один из лучших финалов Лиги чемпионов – Барселона на Стад де Франс одолела Арсенал (2:1).

"Канониры" еще в первом тайме остались в меньшинстве после удаления Йенса Леманна за фол последней надежды. Впрочем, даже в меньшинстве Арсенал вышел вперед – Сол Кэмпбелл поразил ворота Барселоны после подачи со штрафного.

Барселона сделала легендарный камбэк с ПСЖ не без ошибок судьи – УЕФА может наказать Айтекина даже через три года

В конце матча подопечные Франка Райкарда сумели склонить чашу весов в свою пользу. Героем встречи стал знаменитый швед Хенрик Ларссон, который вышел на замену. Сначала он классно ассистировал Самуэлю Это'О, а затем отдал передачу на Беллетти, который ударом с острого угла прошил Альмунию. 2:1 – Барса во второй раз в своей истории выиграла ЛЧ.

К слову, та победа в Лиге чемпионов стала первой для Лионеля Месси. Правда, аргентинец не участвовал в финале из-за травмы.

Як Лобановський рятував Шевченка в Динамо і втратив шанс перейти у топ-клуби Європи, але залишився Маестро результату