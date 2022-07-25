Михаил Кополовец был вынужден оправдываться, почему он бегал под 69-м номером в благотворительном матче.

– У тебя вчера был 69-й номер. Сегодня 18-й. Это знак? Почему дают такие номера?

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– Вчера была подстава, непонятно. За мной никогда не был замечен 69-й номер. Но какая-то сволочь это сделала. Мы разберемся, я найду эту сволочь, и мы с ним разберемся, – сказал Кополовец в комментарии SportArena.

Напомним, в воскресенье, 24 июля, на стадионе Миная состоялся благотворительный матч в поддержку ВСУ, в котором сошлись легенды футбола и звезды шоу-бизнеса.

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