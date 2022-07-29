Колишній голкіпер Мілана, Шальке, Борусії Д, Арсенала і збірної Німеччини посварився з сусідом. 52-річний Єнс Леманн пробрався на чуже подвір'я і бензопилою спиляв одну з балок даху, мотивувавши це тим, що вона закривала йому краєвид на озеро Штарнбергер. Також він пошкодив камеру, яка фіксувала все, що відбувається.

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Леманн вважає, що гараж, балку якого він намагався знищити, частково розташована на його земельній ділянці. Правоохоронці прибули до помешкання колишнього воротаря і розслідують обставини інциденту, повідомляє Bild.

Чи дійде справа до суду, поки невідомо. За словами адвоката, Леманн ризикує отримати штраф у кількасот євро, адже для нього вже не перше порушення. Нещодавно його оштрафували на 200 євро за телефонну розмову під час керування автомобілем. Тоді знаменитий воротар на судове засідання не з'явився.

Не виключено, що йому загрожуватиме навіть кримінальна відповідальність. Слідчі хочуть клопотати про проведення психіатричної експертизи футболіста, який вже не вперше не контролює своїх емоцій.

Нагадаємо, Леманн став чемпіоном Італії, Німеччини та Англії. У складі Бундестім виграв бронзу ЧС-2006, срібло ЧС-2002 і Євро-2008.

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