"Джексон нестабильный, а Мудрику нужно время и индивидуальные тренировки. Начните наконец играть с Чилвеллом на позиции левого защитника. Зато Почеттино оставляет его на скамейке запасных и выпускает туда центрбека Колвилла. Ты пытаешься копировать Пепа?

АПЛ: Челси проиграл еще и Астон Вилле дома – Мудрик создал момент матча, но стал жертвой удаления, провалы новичков

Разве Конор Галлахер должен выходить в стартовом составе каждую игру? Они же пытались избавиться от него. Там есть проблемы. Челси нужно выбрать стартовый состав и наигрывать его. Я был уверен в победе Виллы. Вы смотрите на нынешней Челси и не боитесь. Вы смотрите на их игроков и думаете – где здесь футболисты на миллиард фунтов?” – цитирует Агбонлахора Football London.

Комада Михаила Мудрика набрала всего очко в последних трех турах АПЛ и идет на 14-й строчке. До зоны ЛЧ 9 пунктов, а вот до зоны вылета 4.

Изменения планов спасения Мудрика – три украинца из АПЛ в одной сомнительной компании, кошмарный Сон Зинченко