"Джексон нестабільний, а Мудрику потрібен час та індивідуальні тренування. Почніть нарешті грати з Чілвелом на позиції лівого захисника. Натомість Почеттіно залишає його на лаві запасних і випускає туди центрбека Колвілла. Ти намагаєшся копіювати Пепа?

АПЛ: Челсі програв ще й Астон Віллі вдома – Мудрик створив момент матчу, але став жертвою вилучення, провали новачків

Хіба Конор Галлахер має виходити у стартовому складі кожну гру? Вони ж намагалися позбутися його. Там є проблеми. Челсі потрібно вибрати стартовий склад і награвати його. Я був упевнений у перемозі Вілли. Ви дивитеся на нинішній Челсі і не боїтеся. Ви дивитеся на їхніх гравців та думаєте – де тут футболісти на мільярд фунтів?" – цитує Агбонлахора Football London.

Додамо, що комада Михайла Мудрика набрала всього очко в останніх трьох турах АПЛ і йде на 14-й сходинці. До зони ЛЧ 9 пунктів, а от до зони вильоту 4.

Зміни планів порятунку Мудрика – три українці з АПЛ в одній сумнівній компанії, кошмарний Сон Зінченка