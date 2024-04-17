Дини прославился как нападающий Уотфорда. После завершения игровой карьеры Трой подался в тренеры, но не снискал там славы – его приключение в Форест Грин главным тренером продлилось всего лишь 29 дней – с января этого года Дини находится без клуба.

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Это значит, что у бывшего нападающего есть много свободного времени. Как информирует Sky Sports, Трой получил и принял предложение выступить на крупнейшем турнире Великобритании по бильярду UK Open.

"Надеюсь, я не опозорюсь. Мне нравится расширять свои возможности. Нельзя ожидать, что после нескольких месяцев тренировок, иногда выпивая пиво, можно всерьёз рассчитывать на победу над этими ребятами. Но я знаю, что когда я во что-то вовлечен, я могу конкурировать. Я попробую", – заявил Дини.

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