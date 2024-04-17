Діні прославився як нападник Вотфорда. Після завершення ігрової кар'єри Трой подався в тренери, але не здобув там слави – його пригода у Форест Грін головним тренером тривала лише 29 днів – з січня цього року Діні перебуває без клубу.

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Це означає, що у колишнього нападника є багато вільного часу. Як інформує Sky Sports, Трой отримав і прийняв пропозицію виступити на найбільшому турнірі Великої Британії з більярду UK Open.

"Сподіваюся, я не зганьблюся. Мені подобається розширювати свої можливості. Не можна очікувати, що після кількох місяців тренувань, іноді випиваючи пиво, можна всерйоз розраховувати на перемогу над цими хлопцями. Але я знаю, що коли я у щось залучений, я можу конкурувати. Я спробую", – заявив Діні.

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