Руководство Ньюкасла продолжает поиски тренера, который попытается спасти команду от вылета из АПЛ.

После отказа Унаи Эмери новым фаворитом "сорок" стал Эдди Хау, сообщает Telegraph.

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Последним местом работы 43-летнего специалиста был Борнмут. За 8 лет под руководством Хау "вишни" проделали путь от третьего дивизиона до АПЛ. Впрочем, в сезоне 2019/20 команда вылетела из элиты, что привело к разрыву контракта. С тех пор англичанин остается безработным.

Напомним, после 10 туров Ньюкасл борется за выживание, расположившись на 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

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