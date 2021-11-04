42-річний фахівець очолив Шелбурн, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Дафф пішов на підвищення після роботи на чолі команди U-17 "червоних". Раніше дворазовий чемпіон Англії у складі Челсі працював із юніорами Шемрок Роверс, збірною Ірландії U-15, був у тренерських штабах Шемрок Роверс, Селтіка, асистентом Стівена Кенні в національній команді. Сезон-2021 Шелбурн завершив тріумфом у Першому дивізіоні та розпочне новий сезон у Прем'єр-дивізіоні в березні.

Відзначимо, що "червоні" – один із грандів Ірландії. Шелбурн здобув 13 чемпіонських титулів і низку інших трофеїв на внутрішній арені, але вилетів із Прем'єр-дивізіону в 2013 році.

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