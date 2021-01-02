Боснийский ветеран стал полноценным игроком Хэнань Цзянье, сообщает официальный сайт клуба.

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Шунич перебрался в Китай в сентябре 2020-го. Однако, за Бэйцзин не сыграл ни минуты. Зато столичный гранд отдал его в аренду Хэнань. В составе команды из Чжэнжчоу Шунич успел сыграть 6 матчей и помог Хэнань Цзянье финишировать на 9-й строчке в сезоне-2020 китайской Суперлиги. Сумма отступных за переход защитника пока неизвестна.

К слову, дата старта нового сезона чемпионата Китая до сих пор не определена.

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