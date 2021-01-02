Екс-оборонець Зорі Шуніч змінив клубну прописку в Китаї
Колишній захисник луганської Зорі та низки інших європейських команд Тоні Шуніч остаточно покинув китайський Бейцзін Гоань.
Боснійський ветеран став повноцінним гравцем Хенань Цзяньє, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Шуніч перебрався до Китаю у вересні 2020-го. Проте, за Бейцзін не зіграв жодної хвилини. Натомість столичний гранд віддав його в оренду Хенаню. У складі команди з Чженжчоу Шуніч встиг зіграти 6 матчів і допоміг Хенань Цзяньє фінішувати на 9-й сходинці в сезоні-2020 китайської Суперліги. Сума відступних за перехід оборонця наразі невідома.
До слова, дата старту нового сезону чемпіонату Китаю досі не визначена.
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