Экс-защитник Шахтера перебрался в польский клуб
22:03 - Читати українською
Защитник Алексей Быков начнет новый сезон в чемпионате Польши.
Быков стал полноправным игроком Заглембе Сосновец, сообщает официальный сайт польского клуба.
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Как сообщает Transfermarkt, Алексей перебрался в Польшу на правах свободного агента, а принадлежал Мариуполю. Вторую часть сезона Быков провел в исландском Акюрейри, сыграл в 10 матчах и отдал 1 ассист.
Добавим, что защитник является воспитанником Шахтера и поиграл за Мариуполь, Локомотив Пловдив (Болгария) и Акюрейри (Исландия).
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