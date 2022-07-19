Быков стал полноправным игроком Заглембе Сосновец, сообщает официальный сайт польского клуба.

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Как сообщает Transfermarkt, Алексей перебрался в Польшу на правах свободного агента, а принадлежал Мариуполю. Вторую часть сезона Быков провел в исландском Акюрейри, сыграл в 10 матчах и отдал 1 ассист.

Добавим, что защитник является воспитанником Шахтера и поиграл за Мариуполь, Локомотив Пловдив (Болгария) и Акюрейри (Исландия).

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