Биков став повноправним гравцем Заглембє Сосновєц, повідомляє офіційний сайт польського клубу.

Динамо офіційно відпустило свого захисника за кордон

Як повідомляє Transfermarkt, Олексій перебрався до Польщі на правах вільного агента, а належав він Маріуполю. Другу частину сезону Биков провів у ісландському Акурейрі, зіграв у 10 матчах та віддав 1 асист.

Додамо, що захисник є вихованцем Шахтаря та пограв за Маріуполь, Локомотив Пловдив (Болгарія) та Акурейрі (Ісландія).

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