Екс-захисник Шахтаря перебрався до польського клубу
19 липня 22:03 - Читать на русском
Захисник Олексій Биков розпочне новий сезон у чемпіонаті Польщі.
Биков став повноправним гравцем Заглембє Сосновєц, повідомляє офіційний сайт польського клубу.
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Як повідомляє Transfermarkt, Олексій перебрався до Польщі на правах вільного агента, а належав він Маріуполю. Другу частину сезону Биков провів у ісландському Акурейрі, зіграв у 10 матчах та віддав 1 асист.
Додамо, що захисник є вихованцем Шахтаря та пограв за Маріуполь, Локомотив Пловдив (Болгарія) та Акурейрі (Ісландія).
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