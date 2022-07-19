Армянский Пюник на своем официальном сайте огласил о приходе Алана Аусси. Контракт с защитником рассчитан до 30 июня 2023 года.

Луческу заблокировал возвращение Ярмоленко в Динамо – журналист раскрыл две причины недовольства румына

До этого Аусси принадлежал киевскому Динамо, но Transfermarkt сообщает, что Алан перебрался в Пюник на правах свободного агента. В прошлом сезоне он находился в Вересе, однако не сыграл ни в одном матче.

Напомним, Аусси находился в системе киевлян с 2018 года, однако не провел за главную команду ни одного матча. За это время играл в аренде за чешский Слован Либерец и белорусский Торпедо-БелАЗ. После начала полномасштабного вторжения России в Украину тренировался с дортмундской Боруссией.

Россия напала на Украину: откровенное признание Ярмоленко, предложение раненого фана Динамо, 50 млн для Шахтера (LIVE)