Український захисник Ігор Пластун наступного тижня достроково розірве контракт з Лудогорцем, повідомляє Тема Спорт.

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33-річний гравець не входить у плани тренерського штабу Георгія Дерменджієва, який відправив його до другої команди – наш земляк востаннє грав за основу ще 20 серпня. Українцю вже повідомили, що він може розпочинати пошуки нового клубу.

Нагадаємо, Пластун перейшов у Лудогорець в липні 2016 року з Карпат за 500 тисяч євро. Через два роки бельгійський Гент виклав за нього 3 млн євро. Влітку 2021-го Ігор повернувся у болгарський клуб за 1 мільйон.

Його контракт з "орлами" був розрахований до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він провів за Лудогорець 8 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. За збірну України зіграв у 5 поєдинках. Transfermarkt оцінює 33-річного оборонця у 700 тисяч євро.

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