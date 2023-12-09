В матче 17-го тура чемпионата Бельгии Вестерло на выезде одолел Кортрейк (2:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 17-й тур

Кортрейк – Вестерло – 1:2

Голы: Дэвис, 65 – Фриган, 32, Дачи, 86

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В очередном туре бельгийского первенства состоялась битва аутсайдеров – Кортрейк принимал Вестерло. Экс-капитан Динамо Сергей Сидорчук уже традиционно появился в основе гостей и отыграл весь матч.

Вестерло вышел вперед в середине тайма, однако после перерыва хозяевам удалось отыграться. Лишь в конце встречи антверпенцы смогли вырвать победу – мяч после удара с острого угла попал в левую стойку, отскочил в поле и его в уже пустые ворота добил представитель сборной Северной Македонии Эртон Дачи.

Украинский полузащитник за свою игру получил от статистических порталов SofaScore и WhoScored одну из лучших оценок – 7,0. За время проведенное на поле Сидорчук сделал 82 касания мяча, 16 раз терял сферу, 5 раз вынес круглого подальше, 1 раз перехватил мяч и 4 раза отбирал его, 3 из 10 его пасов достигли адресата, а точность передач составила 80% (55 из 69). К слову, в текущем сезоне Сергей провел за бельгийцев 11 матчей, в которых забил 1 гол.

Напомним, благодаря этой победе Вестерло набрал 14 очков и поднялся на четырнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии, Кортрейк с 10-ю баллами остался последним.

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