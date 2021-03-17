Шеффилд Юнайтед на своем официальном сайте сообщил, что на 44-м году жизни перестало биться сердце Стива Ягелки.

Умер воспитанник Шахтера – ему было всего 27 лет

В свое время кроме Шеффилда, Стив также защищал цвета Шрусбери и Акрингтона. Экс-полузащитник является родным братом легенды Эвертона Фила Ягелки, который сейчас выступает Шеффилд Юнайтед.

Причины смерти бывшего футболиста не разглашаются. Ягелка завершил карьеру в 2012 году.

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