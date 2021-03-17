Брат легенды Эвертона Ягелки умер в 43-летнем возрасте – он также выступал за Шеффилд Юнайтед
17:50 - Читати українською
Ушел из жизни экс-полузащитник ряда английских клубов Стив Ягелка.
Шеффилд Юнайтед на своем официальном сайте сообщил, что на 44-м году жизни перестало биться сердце Стива Ягелки.
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В свое время кроме Шеффилда, Стив также защищал цвета Шрусбери и Акрингтона. Экс-полузащитник является родным братом легенды Эвертона Фила Ягелки, который сейчас выступает Шеффилд Юнайтед.
Причины смерти бывшего футболиста не разглашаются. Ягелка завершил карьеру в 2012 году.
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