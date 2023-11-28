41-річний Ягелка перебував без клубу з кінця минулого сезону – відтоді, як покинув Сток Сіті. У цьому сезоні Філ так і не зумів знайти нову команду і вирішив повісити бутси на цвях, про що повідомив у своєму Instagram.

Брат легенди Евертона Ягелки помер у 43-річному віці – він також виступав за Шеффілд Юнайтед

Ягелка дебютував у професійному футболі в травні 2000 року за Шеффілд Юнайтед і відтоді провів у кар'єрі 805 матчів. Він захищав кольори Шеффілд Юнайтед, Евертона, Дербі і Сток Сіті. Колишній захисник зіграв 40 матчів за збірну Англії.

"Усе хороше коли-небудь закінчується. Я ніколи не міг уявити, що буду грати у футбол на найвищому рівні за неймовірні клуби, а також за свою країну. Для мене було величезною честю виходити на поле перед кожною грою, і я маю подякувати за це багатьом людям", – написав Ягелка, який за всю кар'єру так і не виграв жодного трофея.