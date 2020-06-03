"Мы были черными украинцами": звездный экс-защитник Динамо – о расизме в УПЛ

Нигерийский защитник Тайе Тайво вспомнил период своих выступлений за киевский клуб.

"У нас (африканских легионеров – прим.) не было ощущения, что мы иностранцы – наоборот, мы чувствовали себя как дома. Нас хорошо приняли, будто мы черные украинцы. В чем бы мы ни нуждались – нам старались это дать.

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Сталкивался ли я с расизмом в Украине? О нет-нет-нет. В Украине – нет расизма. А относительно шуток Алиева... Футболисты всегда шутят, это другое. Это может быть уместно от товарища по команде, но не от людей, которых ты не знаешь. К счастью, в Киеве я никогда не сталкивался с расизмом", – сказал Тайво в интервью изданию Football.ua.

Напомним, нигериец выступал за Динамо в сезоне 2012/13. Также он защищал цвета таких европейских клубов как Марсель, Милан и КПР.

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