toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Екс-захисник Мілана зізнався, чому покинув Динамо

15:13 1343 Читать на русском
Екс-захисник Мілана зізнався, чому покинув Динамо
Тайє Тайво / ФК Динамо Київ

Колишній оборонець Динамо Тайє Тайво пояснив, чому більше не схотів залишатися у таборі Динамо.

"Ми зустрічалися з президентом (Ігорем Суркісом – прим.), і він запитав: "Тайє, чому ти хочеш піти? Хіба тобі не подобається в Києві? Не подобається клуб?".

"Ми були чорними українцями": зірковий екс-захисник Динамо – про расизм в УПЛ

Мені дуже подобалося, але мої діти, моя сім'я були в Мілані. Я думав, що переходжу до Києва на один рік, і дуже важко постійно возити за собою дітей, коли ти футболіст. Тому ми вирішили, що вони з дружиною залишаться в Італії. Але Динамо було для мене чудовим клубом. Україна – прекрасна країна, і мені б хотілося залишитися в Динамо, але я повинен був повернутися до сім'ї. Мені було дуже складно без них", – сказав Тайво в інтерв'ю виданню Football.ua.

Нагадаємо, нігерієць, який належав Мілану, виступав за Динамо на правах оренди у сезоні 2012/13.

"Від мене чекали Шевченка!": Деметрадзе дякував Динамо за унікальний гол, вибивав гроші, любив українок і мстив Росії

blog_ava
"Момент курйозний, порушення не було": Попов звинуватив Степаненка в симуляції
12:56
2528
Теги
Тайє Тайво Тайє Тайво Динамо Динамо Мілан Мілан
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
12
хв
Вердер
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук