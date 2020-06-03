Екс-захисник Мілана зізнався, чому покинув Динамо

Колишній оборонець Динамо Тайє Тайво пояснив, чому більше не схотів залишатися у таборі Динамо.

"Ми зустрічалися з президентом (Ігорем Суркісом – прим.), і він запитав: "Тайє, чому ти хочеш піти? Хіба тобі не подобається в Києві? Не подобається клуб?".

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Мені дуже подобалося, але мої діти, моя сім'я були в Мілані. Я думав, що переходжу до Києва на один рік, і дуже важко постійно возити за собою дітей, коли ти футболіст. Тому ми вирішили, що вони з дружиною залишаться в Італії. Але Динамо було для мене чудовим клубом. Україна – прекрасна країна, і мені б хотілося залишитися в Динамо, але я повинен був повернутися до сім'ї. Мені було дуже складно без них", – сказав Тайво в інтерв'ю виданню Football.ua.

Нагадаємо, нігерієць, який належав Мілану, виступав за Динамо на правах оренди у сезоні 2012/13.

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