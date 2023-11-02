Во время тренировки Сахо повздорил с главным тренером Монпелье Мишелем Дер Закаряном – дело дошло до рукоприкладства. Сообщалось, что Сахо схватил Дер Закаряна за шею, после чего двух мужчин разняли. Изначально клуб отстранил Мамаду от тренировок и игр за команду, а теперь и вовсе окончательно разорвал с ним контракт. Об этом Сахо написал в своём Instagram.

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33-летний защитник подтвердил, что покидает клуб. Мамаду заявил, что снимает с себя ответственность за ссору с тренером и объяснил этот инцидент причиной прекращения сотрудничества с Монпелье. Экс-защитник Ливерпуля поблагодарил своих партнёров по команде, назвав их "младшими братьями". Также Сахо выразил благодарность спортивному директору Монпелье Брюно Каротти и президенту клуба Лорану Николлену.

С этого дня Сахо стал свободным агентом.

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