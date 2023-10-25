Экс-игрок Ливерпуля и сборной Франции подрался с тренером – ему грозит разрыв контракта
Защитник Монпелье Мамаду Сахо попал в конфликтную ситуацию на тренировке.
Во время тренировки Сахо попал в жесткий стык с одноклубником, что не понравилось экс-игроку Ливерпуля. Наставник Монпелье Дер Закарян не отреагировал, поэтому Мамаду покинул занятие и пошел в подтрибунное помещение, сообщает L'Equipe.
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Позже Сахо высказал свои претензии тренеру, а тот в ответ назвал защитника "плаксивым". Это еще больше разозлило Мамаду, который набросился на Дер Закаряна и повалил того на землю. Другие игроки довольно быстро вмешались.
Отмечается, что Сахо грозит разрыв контракта. В текущем сезоне экс-защитник сборной Франции и Ливерпуля не может похвастаться большим количеством игрового времени в Монпелье – всего 6 минут.