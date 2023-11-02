Екс-захисник Ліверпуля розірвав контракт із клубом – він побився з тренером
Захисник Монпельє Мамаду Сахо розірвав контракт із Монпельє після конфлікту з тренером.
Під час тренування Сахо посварився з головним тренером Монпельє Мішелем Дер Закаряном – справа дійшла до рукоприкладства. Повідомлялося, що Сахо схопив Дер Закаряна за шию, після чого двох чоловіків розняли. Спочатку клуб відсторонив Мамаду від тренувань та ігор за команду, а тепер і зовсім остаточно розірвав із ним контракт. Про це Сахо написав у своєму Instagram.
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33-річний захисник підтвердив, що покидає клуб. Мамаду заявив, що знімає з себе відповідальність за сварку з тренером і пояснив цей інцидент причиною припинення співпраці з Монпельє. Екс-захисник Ліверпуля подякував своїм партнерам по команді, назвавши їх "молодшими братами". Також Сахо висловив подяку спортивному директору Монпельє Брюно Каротті та президенту клубу Лорану Ніколлену.
Відсьогодні Сахо став вільним агентом.