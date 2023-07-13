Дмитрий Махнев пошел на понижение и будет выступать в третьем по силе дивизионе.

Украинский защитник Дмитрий Махнев продолжит карьеру во Второй лиге. О подписании 27-летнего защитника объявил дебютант турнира – ЮКСА.

Украинский клуб усилился тренером, который работал с Дугласом Костой и Тете

Срок контракта не разглашается. Ранее к команде присоединились также Антон Евдокимов и Олег Синегуб из ЛНЗ.

Напомним, Махнев – воспитанник Днепра. Выступал за Севастополь, Говерлу, Энергию, Никополь, Верес и латвийский Даугавпилс. Последним его клубом были Карпаты, которые он покинул свободным агентом 1 июля. В прошлом сезоне в футболке "львов" Дмитрий в 16 матчах забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 125 тысяч евро.

К слову, ЮКСА в сезоне 2021/22 участвовал в чемпионате и Кубке Украины среди любителей, а новый розыгрыш начнет во Второй лиге. Недавно команду возглавил Николай Цымбал, известный по работе в Минае и российско-кипрской Красаве.

Ван Леувен і три нерозкриті (поки що?) таланти Шахтаря – до одного прицінювалась навіть Баварія