Дмитро Махнєв пішов на пониження і виступатиме у третьому за силою дивізіоні.

Український захисник Дмитро Махнєв продовжить кар'єру у Другій лізі. Про підписання 27-річного оборонця оголосив дебютант турніру – ЮКСА.

Український клуб підсилився тренером, який працював з Дугласом Костою та Тете

Термін контракту не розголошується. Раніше до команди приєднались також Антон Євдокимов та Олег Синьогуб з ЛНЗ.

Нагадаємо, Махнєв – вихованець Дніпра. Виступав за Севастополь, Говерлу, Енергію, Нікополь, Верес та латвійський Даугавпілс. Останнім його клубом були Карпати, які він покинув вільним агентом 1 липня. Минулого сезону у футболці "левів" Дмитро у 16 матчах забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 125 тисяч євро.

До слова, ЮКСА у сезоні 2021/22 брав участь у чемпіонаті та Кубку України серед аматорів, а новий розіграш розпочне у Другій лізі. Нещодавно команду очолив Микола Цимбал, відомий по роботі в Минаї і російсько-кіпрській Красаві.

Ван Леувен і три нерозкриті (поки що?) таланти Шахтаря – до одного прицінювалась навіть Баварія