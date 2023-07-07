Бразильский специалист Фабрицио Фортес Родригес, больше известный как Чина, вошел в тренерский штаб ЮКСА, сообщает клубная пресс-служба.

Новичок Второй лиги объявил о назначении украинца, работавшего в скандальном российском клубе

34-летний тренер будет отвечать за физическую подготовку игроков.

К слову, Чина известен по работе с игроками Динамо и Шахтера. Среди его самых известных подопечных – Дуглас Коста и Тете.

Напомним, ЮКСА в сезоне 2021/22 участвовал в чемпионате и Кубке Украины среди любителей, а следующий чемпионат начнет во Второй лиге. Накануне команду возглавил Николай Цымбал, известный по работе в Минае и российско-кипрской Красаве.

Вторая лига пополнилась еще двумя клубами – перечень участников увеличился до 15 команд