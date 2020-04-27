Экс-защитник Карпат оценил вероятность смены гражданства и выступлений за другую сборную

Защитник Арарата-Армения Сергей Вакуленко поделился мыслями о возможности сменить паспорт.

"Вызов в сборную Армении? Во-первых, я провел всего один матч за Арарат-Армения, не думаю, что обо мне вообще здесь знают. Во-вторых, я заигран за молодежную сборную Украины, да и вообще не рассматриваю такой вариант – какой из меня армянин?

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Цель Арарата – победа в чемпионате и выход в групповой этап еврокубка. Это очень круто, когда твоя команда борется за высокие места. В еврокубках можно показать себя, сделать шаг вперед, попасть в топ-чемпионат. Вспомните Аякс, они выдали отличный сезон, достигли как команда многого, а потом получили хорошие предложения", – сказал Вакуленко в интервью Arsenal Academy.

Напомним, первую половину сезона защитник провел в львовских Карпатах, а зимой присоединился к действующему чемпиону Армении.

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