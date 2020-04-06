"Принимай гражданство – будут хорошие перспективы": экс-игрок Динамо отказался играть за Россию

Экс-полузащитник Динамо и сборной Украины Сергей Коновалов вспомнил, как ему предлагали выступать за национальную команду России.

"Было это в декабре 1992 года. Сначала в Днепропетровск прилетал Геннадий Костылев, с которым хорошо были знакомы с молодежной сборной, с предложением мне и Похлебаеву перейти в ЦСКА.

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Буквально через несколько дней после нашей встречи был звонок от Павла Садырина. Он только передал бразды правления Костылев в ЦСКА и тут же стал главным тренером сборной России. Начал с ходу: "Давай, пока ты не заигран за свою сборную, принимай гражданство, будут у тебя хорошие перспективы играть в ЦСКА и национальной команде. Посмотри, твои друзья украинцы Юран, Онопко уже играют за сборную". Я ответил, что подумаю. Вот и до сих пор думаю (смеется). Также, кроме ЦСКА, были предложения от московских Торпедо и Динамо", – цитирует Коновалова Ua-football.

Добавим, что в течение своей карьеры Коновалов выступал за Днепр, Динамо и ряд других клубов. В составе киевлян Сергей 5 раз стал чемпионом Украины. За национальную команду сыграл 22 матча и забил 3 гола.

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