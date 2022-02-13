Украинский защитник Алексей Ларин продолжит карьеру в Пахтакоре, сообщает пресс-служба узбекского клуба.

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27-летний футболист перебрался в новую команду в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на один год.

Напомним, Ларин – воспитанник Днепра, где и начал профессиональную карьеру в 2011 году. С 2017 по 2018 гг. выступал за болгарский Дунав Русе. Потом вернулся в Украину в Арсенал-Киев. Последним его клубом был таджикский Истиклол. Алексей даже попробовал себя на сборах в одесском Черноморце, однако не впечатлил Романа Григорчука. Transfermarkt оценивает игрока в 450 тысяч евро.

К слову, Пахтакор стал чемпионом Узбекистана в 2021 году.

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