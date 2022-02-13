Український захисник Олексій Ларін продовжить кар'єру у Пахтакорі, повідомляє прес-служба узбецького клубу.

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27-річний оборонець перебрався у нову команді у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на один рік.

Нагадаємо, Ларін – вихованець Дніпра, де й розпочав професіональну кар'єру у 2011 році. З 2017 по 2018 рр. виступав за болгарський Дунав Русе. Згодом повернувся в Україну в Арсенал-Київ. Останнім його клубом був таджицький Істіклол. Олексій навіть спробував себе на зборах в одеському Чорноморці, однак не вразив Романа Григорчука. Transfermarkt оцінює гравця у 450 тисяч євро.

До слова, Пахтакор став чемпіоном Узбекистану у 2021 році.

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