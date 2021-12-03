Форвард Динамо Владислав Супряга может перебраться в чемпионат Румынии, сообщает PlaySport.ro.

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На 21-летнюю звезду Динамо претендует на ЧФР Клуж. Отмечается, что президент "бело-бордовых" Иоан Варга уже согласовал с Мирчей Луческу этот переход. Ожидается, что Супряга переберется в Румынию на правах аренды до конца сезона, после чего ЧФР Клуж сможет выкупить его контракт за 7 миллионов евро. Зарплата Супряги в новом клубе на период аренды будут составлять 25 тысяч евро в месяц.

Напомним, в текущем сезоне Владислав провел за Динамо 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Его контракт с киевлянами действует до 31 декабря 2025 года. Ранее на форварда претендовал ряд клубов из Серии А. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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