Сейчас 31-летний перуанец выступает за Бока Хуниорс. Инцидент произошел поздно вечером 2 февраля в районе Сан-Кристобаль в столице Аргентины. На улицах Буэнос-Айреса Самбрано сбил курьера, который двигался на мотоцикле, сообщает telefenoticias.

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Футболист признал, что именно он был за рулем автомобиля. Однако скандальности ситуации добавляет обвинения в побеге с места ДТП. По крайней мере пострадавший утверждает, что сразу после столкновения авто резко набрало скорость и исчезло, а помощь ему оказывали прохожие.

По версии Самбрано, он после происшествия оставался в машине, а человек, который ехал на пассажирском сиденье в его машине, общался с потерпевшим и офицером полиции до того момента, пока последний не сообщил, что повреждения не оказались очень серьезными.

Напомним, Самбрано стал игроком Динамо зимой 2018 года, но так и не дебютировал киевлян в официальных матчах. Сначала перуанец перебрался в Базель на правах аренды, а позже оформил полноценный переход в Бока Хуниорс.

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