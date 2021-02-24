Наразі 31-річний перуанець виступає за Бока Хуніорс. Інцидент трапився пізно ввечері 2 лютого в районі Сан-Крістобаль у столиці Аргентини. На вулицях Буенос-Айреса Самбрано збив кур'єра, який рухався на мотоциклі, повідомляє telefenoticias.

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Футболіст визнав, що саме він був за кермом автомобіля. Однак скандальності ситуації додає звинувачення у втечі з місця ДТП. Принаймні потерпілий стверджує, що відразу після зіткнення авто різко набрало швидкість і зникло, а допомогу йому надавали перехожі.

За версією Самбрано, він після події залишався в машині, а людина, яка їхала на пасажирському сидінні в його машині, спілкувалася з потерпілим і офіцером поліції до того моменту, поки останній не повідомив, що пошкодження не виявилися дуже серйозними.

Нагадаємо, Самбрано став гравцем Динамо взимку 2018 року, але так і не дебютував за киян у офіційних матчах. Спочатку перуанець перебрався у Базель на правах оренди, а пізніше оформив повноцінний перехід у Бока Хуніорс.

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