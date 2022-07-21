Бывший защитник Динамо Алан Аусси признался, что был не сильно доволен периодом времени, когда тренировался в расположении Борусии Д.

В Instagram под фотографией Аусси с футболкой Пюника один из болельщиков выразил сожаление по поводу того, что защитник не остался в дортмундской Боруссии, с которой тренировался после начала полномасштабной войны.

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"Дортмунд не очень хорошо относился ко мне, но я все равно благодарен им, спасибо", – ответил Аусси на этот комментарий.

Напомним, Аусси находился в системе Динамо с 2018 года, однако не провел за главную команду ни одного матча. За это время играл в аренде за чешский Слован Либерец и белорусский Торпедо-БелАЗ. Недавно Алан официально перебрался в армянский Пюник.

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