Колишній захисник Динамо Алан Ауссі зізнався, що був не сильно задоволений проміжком часу, коли тренувався у розташуванні Борусії Д.

Під світлиною Ауссі з футболкою Пюніка один з уболівальників висловив жаль через те, що захисник не залишився у дортмундській Борусії, з якою тренувався після початку повномасштабної війни.

Динамо офіційно відпустило свого захисника за кордон

"Дортмунд не дуже добре ставився до мене, але я все одно вдячний їм, дякую", – відповів Ауссі на цей коментар.

Нагадаємо, Ауссі перебував в системі Динамо з 2018 року, однак не провів за головну команду жодного матчу. За цей час грав в орендах за чеський Слован Ліберец та білоруський Торпедо-БелАЗ. Нещодавно Алан офіційно перебрався до вірменського Пюніка.

Росія напала на Україну: Динамо стартувало в ЛЧ, екс-зірка Шахтаря з ганьбою поїхав працювати до агресорів (LIVE)