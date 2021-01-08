Тбилисское Динамо после завоевания очередного титула начало массовую чистку.

Динамо обнародовало план выхода из отпуска – киевлян ожидает насыщенный период

Одним из тех, кого клуб не захотел видеть в своих рядах в новом сезоне, стал украинский защитник Иван Трубочкин. Срок действия контракта 27-летнего игрока с Динамо закончился и стороны решили прекратить сотрудничество, сообщает официальный сайт грузинской команды.

Напомним, Трубочкин – воспитанник киевского Динамо (в структуре "бело-синих" находился с 2010 по 2016 гг). В тбилисский клуб перешел 31 января 2020 года из донецкого Олимпика на правах свободного агента. Провел за грузин 6 матчей (пять в чемпионате и один в Кубке), результативными действиями не отличался. Есть у Трубочкина и опыт выступлений за сборную Украины разных возрастных групп. Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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