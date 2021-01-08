Лидер чемпионата Украины уже через два дня приступает к работе.

В воскресенье, 10-го января, футболисты Динамо выйдут из отпуска и начнут подготовку ко второй части сезона 2020/21.

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В этот день команда в полном составе соберется на базе и сдаст тесты на COVID-19, сообщает официальный сайт "бело-синих". Непосредственно тренировочная работа начнется на следующий день – 11-го января запланированы два занятия. Кроме того, динамовцы двумя группами пройдут медицинское тестирование перед началом тренировочного процесса. На вторник также запланированы 2 занятия.

В Киеве команда будет работать до 15-го января, после чего динамовцы отправятся на сбор в ОАЭ. Первый этап подготовки пройдет до 25-го января – кроме тренировок запланированы контрольные матчи. На данный момент согласованы два поединка: 18 января подопечные Мирчи Луческу померяются силами с чемпионом Польши – варшавской Легией, а 21-го января сыграют с сильнейшей командой Беларуси – солигорским Шахтером.

Оба поединка начнутся в 15:00 по киевскому времени и будут показаны на клубном Youtube-канале Динамо.

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