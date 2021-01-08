Тбіліське Динамо після завоювання чергового титулу розпочало масову чистку.

Динамо оприлюднило план виходу з відпустки – киян очікує насичений період

Одним з тих, кого клуб не захотів бачити у своїх лавах у новому сезоні став український захисник Іван Трубочкін. Термін дії контракту 27-річного гравця з Динамо закінчився і сторони вирішили припинити співпрацю, повідомляє офіційний сайт грузинської команди.

Нагадаємо, Трубочкін – вихованець київського Динамо (у структурі "біло-синіх" перебував з 2010 по 2016 роки). До тбіліського клубу перейшов 31 січня 2020 року з донецького Олімпіка на правах вільного агента. Загалом, провів за грузинів 6 матчів (п'ять в чемпіонаті і один у Кубку), результативними діями не відзначався. Є у Трубочкіна і досвід виступів за збірну України різних вікових груп. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

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