Защитник Денис Балан покинул словацкий Вион, сообщает пресс-служба клуба.

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Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Напомним, Балан – воспитанник Динамо. В Украине успел поиграть за Днепр, одесскую Реал Фарму, черкасский Днепр, Черноморец, Ингулец и Кривбасс. В апреле 2022 года перебрался в чешский Силон Таборско, откуда 1 июля перешел в Вион. В элите словацкого футбола провел 6 матчей, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 400 тысяч евро.

К слову, Вион после 14-ти туров идет в турнирной таблице Фортуна-лиги предпоследним, имея в своем активе 11 очков и матч в запасе.

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