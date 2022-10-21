Захисник Денис Балан покинув словацький Віон, повідомляє прес-служба клубу.

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Контракт було розірвано за взаємною згодою сторін.

Нагадаємо, Балан – вихованець Динамо. В Україні встиг пограти за Дніпро, одеську Реал Фарму, черкаський Дніпро, Чорноморець, Інгулець та Кривбас. У квітні 2022-го перебрався у чеський Сілон Таборско, звідки 1 липня перейшов у Віон. В еліті словацького футболу провів 6 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює 29-річного оборонця у 400 тисяч євро.

До слова, Віон після 14-ти турів йде у турнірній таблиці Фортуна-ліги передостаннім, маючи у своєму активі 11 очок і матч у запасі.

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