Одним украинцем в соседнем первенстве будет больше.

Центральный защитник Александр Романчук продолжит карьеру в Дебрецене, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

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22-летний защитник перешел в новую команду в статусе свободного агента и подписал с "Локи" соглашение сроком на три сезона – до 30 июня 2025 года.

Напомним, Романчук – воспитанник Прикарпатья. На профессиональном уровне дебютировал за Львов. В июле 2018-го перешел в Динамо, где выступал за молодежную команду киевлян. В августе 2020-го вернулся во Львов. В прошлом сезоне провел за "горожан" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

К слову, Дебрецен по итогам прошедшего первенства занял в чемпионате Венгрии седьмую строчку.

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