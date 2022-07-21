Одним українцем у сусідній першості буде більше.

Центральний захисник Олександр Романчук продовжить кар'єру у Дебрецені, повідомляє офіційний сайт угорського клубу.

Форвард Десни офіційно перейшов у чемпіонат Казахстану

22-річний оборонець перейшов у нову команду у статусі вільного агента і підписав з "Локі" угоду терміном на три сезони – до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Романчук – вихованець Прикарпаття. На професіональному рівні дебютував за Львів. У липні 2018-го перейшов у Динамо, де виступав за молодіжну команду киян. У серпні 2020-го повернувся у Львів. Минулого сезону провів за "містян" 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

До слова, Дебрецен за підсумками минулої першості посів у чемпіонаті Угорщини сьому сходинку.

Миколенко зірвав овації у матчі проти Арсенала – фанати обурилися жартом про українця, а конкурент Віталія провалився