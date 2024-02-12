Костевич сыграл в спарринге дублеров Леха с Шлёнском ІІ (третий дивизион Польши). Украинец провел на поле 15 минут.

Бывший защитник Динамо находится на просмотре в аутсайдере Экстраклясы – он не играл больше трех лет

По информации Gloswielkopolski, Владимир сейчас находится в поисках нового клуба. На прошлой неделе игроком заинтересовалась Арка Гдыня (второй дивизион), но Костевич отклонил предложение, поскольку хочет выступать на уровне Экстраклясы.

Напомним, в 2020-м Костевич подписал контракт с Динамо, но не сыграл за киевлян ни одного официального матча. Впоследствии была аренда во львовский Рух и переход в Варту Познань, за которые защитник тоже не играл в официальных поединках. Последний раз Костевич выходил на поле еще в июле 2020 года.

Динамо в матче с 2-мя отмененными голами разошлось миром со Шкендией – перекладина от Волошина и новый лидер киевлян