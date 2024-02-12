Захисник познаньської Варти Володимир Костевич зацікавив ще один клуб у Польщі.

Костевич зіграв у спарингу дублерів Леха з Шльонском ІІ (третій дивізіон Польщі). Українець провів на полі 15 хвилин.

Колишній захисник Динамо перебуває на перегляді в аутсайдері Екстракляси – він не грав більше трьох років

За інформацією Gloswielkopolski, Володимир наразі перебуває в пошуках нового клуб. Минулого тижня гравцем зацікавилась Арка Гдиня (другий дивізіон), але Костевич відхилив пропозицію, оскільки хоче виступати на рівні Екстракляси.

Нагадаємо, у 2020-му Костевич підписав контракт із Динамо, але не зіграв за киян жодного офіційного матчу. Згодом була оренда у львівський Рух і перехід у Варту Познань, за які захисник теж не грав в офіційних поєдинках. Востаннє Костевич виходив на поле ще у липні 2020 року.

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