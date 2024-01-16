Бывший защитник Динамо находится на просмотре в аутсайдере Экстраклясы – он не играл больше трех лет
Украинец Владимир Костевич пытается впечатлить тренерский штаб польского клуба Рух Хожув.
Аутсайдер Экстраклясы может подписать 31-летнего Владимира Костевича. Воспитанник львовских Карпат находится на просмотре в клубе из Хожува, сообщает Meczyki.
Хацкевич официально возглавил европейский клуб, владельцем которого может стать Шаблий
По данным источника, бывший защитник познанского Леха имеет статус свободного агента. Ожидается, что решение о подписании Костевича будет принято до субботы, 20 января. В этот день Рух начнет сборы.
Рух Хожув занимает предпоследнее (17) место в Экстраклясе. Отставание от спасительной зоны составляет 6 очков. Также украинским левым защитником интересуется Подбескидзе – аутсайдер второго дивизиона Польши.
Напомним, в 2020 году Костевич подписал контракт с Динамо, но не сыграл за киевлян ни одного официального матча. Позже была аренда во львовский Рух и переход в Варту Познань, за которые защитник тоже не играл в официальных поединках. Последний раз Костевич выходил на поле еще в июле 2020 года.
"Втікайте! Суддя викликав міліцію": легенда Карпат – про свій гол Динамо, гнів Ахметова і Аньямке у чоботах