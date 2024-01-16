Аутсайдер Экстраклясы может подписать 31-летнего Владимира Костевича. Воспитанник львовских Карпат находится на просмотре в клубе из Хожува, сообщает Meczyki.

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По данным источника, бывший защитник познанского Леха имеет статус свободного агента. Ожидается, что решение о подписании Костевича будет принято до субботы, 20 января. В этот день Рух начнет сборы.

Рух Хожув занимает предпоследнее (17) место в Экстраклясе. Отставание от спасительной зоны составляет 6 очков. Также украинским левым защитником интересуется Подбескидзе – аутсайдер второго дивизиона Польши.

Напомним, в 2020 году Костевич подписал контракт с Динамо, но не сыграл за киевлян ни одного официального матча. Позже была аренда во львовский Рух и переход в Варту Познань, за которые защитник тоже не играл в официальных поединках. Последний раз Костевич выходил на поле еще в июле 2020 года.

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