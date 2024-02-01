Кальяри на своём официальном сайте сообщил о подписании на полноценной основе Мины. Сообщается, что контракт с колумбийцем рассчитан до конца этого сезона с возможностью продления ещё на год. "Для меня было честью носить футболку Фиорентины", – попрощался Йерри с болельщиками "фиалок".

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Мина провёл в составе Фиорентины всего лишь 7 матчей по всех турнирах, наиграв в общей сложности 185 минут. На Сардинии бывший защитник Барселоны и Эвертона попробует перезапустить свою карьеру.

Напомним, что Мина является рекордсменом чемпионатов мира. На Мундиале 2018 года он стал первым защитником, которому удалось забить в трёх матчах подряд.

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